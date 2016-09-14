Правительство отказалось индексировать выплаты работающим пенсионерам

По итогам правительственного совещания глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в 2017-2019 годах индексация выплат работающим пенсионерам проводиться не будет. Для них предусмотрен компенсирующий механизм после окончания трудовой деятельности, передает ТАСС.

«Как вы знаете, с этого года пенсии работающим пенсионерам не индексируются, поэтому мы в принципе этот вопрос даже не обсуждали, потому что это норма действующего закона», - пояснил Топилин.

Работающие пенсионеры получат индексацию после выхода на пенсию (то есть официально перестанут работать). Индексация будет проводиться в соответствии с действующим законодательством.

«Причем получат ее не за последний год, а за весь период, когда они работали с 2016 года. То есть если, допустим, за три года, которые работающий пенсионер работал, индексация составит в совокупности нарастающим итогом за три года 15% или 16%, то есть когда он выйдет на пенсию, он получит плюс эти 16% индексации. Ему ее как бы возвратят», - добавляет глава Минтруда.

Ранее сообщалось, что на индексацию в виде единовременной выплаты пенсионерам будет выделено более 221 млрд рублей. Денежные выплаты пройдут в январе 2017 года.