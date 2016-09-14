СМИ сообщили о неучастии польских экспертов в изучении обломков самолета Качиньского

В расследовании авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб польский президент Лех Качиньский, комиссия Польши участия не принимала. Об этом сообщает Gazeta Polska.

«Несмотря на пребывание в России они (эксперты) не связались ни с российским производителем самолета, ни с учреждением, где ремонтировали "Туполев"», - приводит агентство цитату из польской газеты.

Издание приводит материалы нового документа, подписанного в 2010 году руководителем технической подкомиссии комиссии исследования авиапроисшествий гражданской авиации Станиславом Жирковским. Служебное письмо включает в себя ряд вопросов, задаваемых польской стороне, а также ответов на них.

Эксперты утверждают, что не принимали участие ни в каких исследованиях обломков самолета Ту-154, а также не устанавливали контакт с производителями судна.

СМИ подчеркивают, что прежнее польское правительство все эти годы скрывало данный документ от Дональда Туска, в то время занявшего пост премьера.

Ранее сообщалось, что польская сторона в сентябре планирует обнародовать новые данные расследования авиакатастрофы под Смоленском.

Напомним, что самолет Ту-154 разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленска в апреле 2010 года. В результате чрезвычайного происшествия погиб президент Польши Лех Качиньский.