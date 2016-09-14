В Польше опровергли неучастие в исследовании обломков самолета Качиньского

Бывший член комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском Мачей Ласек опроверг слухи о том, что Польша не исследовала обломки президентского Ту-154М Леха Качиньского, сообщает РИА Новости.

«Польские эксперты изучили обломки Ту-154М в апреле 2010 года», — заявил Ласек. Он уточнил, что ранее опубликованный газетой Gazeta Polska документ касается второго визита комиссии Польши, который состоялся в сентябре 2010 года.

Ранее сообщалось, что в изучении обломков самолета под Смоленском, в результате которой погиб польский президент Лех Качиньский, комиссия Польши участия не принимала.