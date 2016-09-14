В Кузбассе украинку осудили за миссионерство согласно «пакету Яровой»

В Кемеровской области суд впервые применил «пакет Яровой» при рассмотрении дела против гражданки Украины, которая руководила женским служением украинских церквей Новое Поколение. Об этом сообщает The Novosib room.

Согласно заключению экспертов, деятельность женщины была признана миссионерской.

В результате украинку привлекли к ответственности по пятой части статьи 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Ей был присужден штраф в размере 30 тысяч рублей.

Отметим, согласно «пакету Яровой» заниматься миссионерской деятельностью могут только представители зарегистрированных организаций и групп.