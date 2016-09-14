Маркин опроверг информацию о наличии 300 млн евро в деле Захарченко

Официальный представитель СКР Владимир Маркин опроверг наличие в уголовном деле против заместителя начальника управления МВД Дмитрия Захарченко каких-либо средств, кроме изъятых в ходе обыска 8,5 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

«Денежные средства арестованы и в настоящее время помещены в хранилище Центрального Банка России. На данный момент по материалам следствия проходит полученная преступным путем сумма в 8,5 млрд рублей. Источники поступления этих средств устанавливаются», —- сказал Маркин.

Он подтвердил, что изъятые деньги являются доказательством того, что полковник Захарченко брал взятки, сообщает РИА Новости.

«Наряду с большим объемом следственных действий устанавливается происхождение денежных средств, изъятых в ходе обыска у Захарченко. Изъятые деньги признаны вещественными доказательствами для установления иных фактов получения взяток Захарченко», — сказал Маркин.