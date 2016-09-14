Новые масштабные стратегические учения пройдут на западе России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов анонсировал проведение следующих стратегических командно-штабных учений. Они пройдут в 2017 году на западных территориях РФ и будут называться «Запад-2017». Об этом пишет ТАСС.

Герасимов отметил, что основной целью таких учений является отработка вопросов, связанных с обеспечением безопасности на том или ином стратегическом направлении.

Напомним, что с 5 по 10 сентября на территории Южного военного округа прошли стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016».