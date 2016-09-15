«Аэрофлот» попросил Росавиацию продлить допуск на маршруты «Трансаэро»

Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась к Росавиации с просьбой о продлении срока действия допуска на некоторые международные рейсы, которые перешли к ней после прекращения полетов «Трансаэро». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Аэрофлот» получила допуски и коммерческие права «Трансаэро» в октябре 2015 года сроком на год. Авиакомпании достались наиболее прибыльные международные направления из Москвы, как отмечает издание.

Заявка уже подана «Аэрофлотом» в Росавиацию. Авиакомпания ожидает положительного решения вопроса.

Отметим, что осенью 2015 года авиакомпания «Трансаэро» была лишена сертификата эксплуатанта из-за большой суммы долга. На перевозку пассажиров «Трансаэро» «Аэрофлот» потратил около 17 млрд рублей. Также компания трудоустроила к себе около 4,5 тысяч сотрудников «Трансаэро» и получила часть ее самолетов.

Продление допусков на международные направления «Трансаэро» авиакомпания рассматривает как компенсацию затрат, при этом «Аэрофлот» считает что на окупаемость расходов может потребоваться до 6 лет, отмечает «Медуза».