Минобороны отправило в Сирию РЛС «Аистенок»

Минобороны России отправило в Сирию переносные радиолокационные комплексы «Аистенок», с их помощью контролируется соблюдение режима прекращения огня, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Полит.ру».

«Работа одного из таких комплексов в районе Эль-Халидия (город Алеппо) в настоящее время демонстрируется в ходе интернет-трансляции на официальном сайте Минобороны России», — приводятся слова спикера военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Комплекс «Аистенок» отслеживает позиции реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометных установок, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО. Также РЛС может определить траекторию снарядов и ракет и контролировать полеты беспилотников.