Боксер Алоян отверг обвинения в употреблении допинга

Российский боксер Миша Алоян опроверг обвинение в том, что принимал допинговые препараты во время бразильских Олимпийских игр, где завоевал серебряную медаль. Об этом сообщает ТАСС.

«Как можно принимать какой-то допинг, находясь под пристальным ежедневным наблюдением? Нет никакого смысла этого делать. Я никогда ничего запрещенного не принимал — это вообще мой принцип жизненный», — заявил Алоян.

Напомним, хакеры, взломавшие данные системы ADAMS, принадлежащей Всемирному антидопинговому агентству (WADA), опубликовали документы, согласно которым WADA допустило применение допинга 25 спортсменов из 8 стран. Одним из них был назван Миша Алоян.

Представитель Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ), где он тренируется, опроверг эту информацию.