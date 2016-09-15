Представитель НЦВСМ опроверг употребление Мишей Алояном допинга

Боксер Миша Алоян, завоевавший серебряную медаль на Олимпийских играх 2016 года, не принимал препаратов, относящихся к запрещенным веществам. Об этом ТАСС проинформировали в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства (НЦВСМ), где он тренируется.

«Он ничего запрещенного не принимал», — сказал собеседник агентства. Однако отметил, что туаминогептан, обнаруженный в пробах боксера, содержится во многих средствах от насморка. Тем не менее, представитель НЦВСМ подчеркнул, что в то время Алоян и их не применял.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что хакеры из группы Fancy Bears взломали сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA). Из опубликованных киберворами документов стало известно, что WADA допустило применение запрещенных веществ 25 спортсменам из восьми стран. Единственным россиянином, попавшим в список, стал Миша Алоян.

Комментариев от самого боксера и его тренера пока нет.