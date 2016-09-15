Первую партию iPhone 7 раскупили до начала официального старта продаж

Новые смартфоны Apple распроданы по предзаказам до поступления в магазины. Первая партия iPhone 7 в черном цветеи iPhone 7 Plus разлетелись по всему миру, сообщает Reuters.

Компания Apple отмечает, что покупателям, пришедшим 16 сентября в официальные магазины продаж будет предоставлена возможность оставить заявку в интернете на покупку новой модели iPhone 7.

«Мы искренне ценим терпение наших клиентов и упорно работаем над тем, чтобы каждый желающий смог получить новый iPhone как можно быстрее», — заявила пресс-секретарь компании Труди Мюллер.

Официальный старт продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus начнется 16 сентября в США и Европе. Продажи смартфона в России стартуют 23 сентября.