Британские власти выделят допфинансирование на информационную борьбу с Россией

Всемирная служба BBC получит дополнительное финансирование из британской казны на увеличение русскоязычного сегмента и информационной борьбы с РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ правительства Великобритании на доклад парламентского комитета обороны.

«Мы активно работаем с европейскими партнерами и партнерами по НАТО, чтобы защищать и продвигать доступ к надежной информации, особенно на русском языке. Эти меры включают дополнительное финансирование Всемирной службы BBC, чтобы увеличить ее выпуски на русском», — отмечает кабинет министров.

Ранее комитет по обороне заявлял, что «Великобритания и НАТО до сих пор не имеют полномасштабной стратегии по эффективной борьбе с российский пропагандой и дезинформацией».

Объем дополнительного финансирования и его сроки в ответе правительства не указываются.