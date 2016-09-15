Американские полицейские по ошибке застрелили 13-летнего мальчика

Сотрудник полиции США застрелил 13-летнего мальчика. Инцидент произошел в штате Огайо. Об этом сообщает The Independent.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов после сообщения о вооруженном нападении. Предположительно группа подростков из трех человек потребовали отдать деньги и угрожали пистолетом.

Полицейские увидели троих людей, подходивших под описание подозреваемых, и хотели их допросить. Однако, двое из них побежали. «Сотрудники полиции последовали за ними. Тогда один из подозреваемых достал из-за пояса пистолет. Полицейский открыл огонь и много раз попал в нападавшего», - говорится в заявлении полиции.

Одному из подозреваемых удалось скрыться. Второго предполагаемого нападавшего допросили и отпустили до окончания расследования.

Подросток Тайри Кинг был доставлен в детскую больницу города Колумбус, где впоследствии скончался.