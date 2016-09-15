В Польше заговорили о фальсификации материалов дела о крушении самолета Качиньского

Польская комиссия, занимающаяся повторным расследованием авиакатастрофы, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский, заявила о манипуляциях с данными дела. Об этом пишет ТАСС.

«Доказательства фальсификации, лжи и ухода от правды о трагедии находились в архивах комиссии по расследованию авиационных происшествий. Полученная возможность ознакомления с ними привела к необходимости возобновить расследование», - сообщил министр обороны Польши Антоний Мачеревич.

Главы новой подкомиссии Вацлав Берчиньский отметил, что большинство материалов, на которые опирается расследование, было получено из России. «Нашей задачей было выяснить, не подвергались ли они манипуляциям. Мы нашли доказательства, что некоторые данные подвергались манипуляциям», - заявляет он.

Берчиньский пояснил, что с записями «черных ящиков» в последние секунды полета «начали происходить странные вещи, которые старались скрыть за счет вырезания фрагментов звука».

Один из членов новой комиссии Казимеж Новачик отметил, что из российской записи было вырезано пять секунд, из записи прежней комиссии Польши — три секунды. При этом Новачик заявил, что им удалось найти оригинал и расшифровать недостающий фрагмент. По его мнению, это «сигнал о неисправности первого двигателя и генератора, обоих высотомеров».

Также польская комиссия обратилась в российский Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Польша просит предоставить оригиналы материалов дела по авиакатастрофе под Смоленском.

«Я написал письмо в МАК, как председатель подкомиссии, попросив предоставить доступ к обломкам, к материалам, к оригиналам черных ящиков, - сказал он. - Ответа пока нет, хотя прошло уже два месяца», - сообщил главы новой подкомиссии Вацлав Берчиньский.

Глава государственной комиссии Польши по расследованию авиационных происшествий Мачей Ласек опроверг заявления о фальсификации записей бортового самописца.

«Нет никаких вырезанных фрагментов записей регистратора. Мы базировались на том же материале, который считывал российский МАК. Эти записи одинаковы, что подтверждено в том числе группой экспертов прокуратуры. Не было никаких манипуляций», - сказал Ласек.

По его мнению членам новой подкомиссии не хватает опыта и знаний в расследовании авиационных происшествий: «Главная проблема этой группы заключается в том, что никто из работающих в ней никогда не исследовал авиапроисшествия. Можно только сожалеть, что для расследования этой катастрофы были выбраны люди, не имеющие никакого опыта».

Глава госкомиссии Польши по расследованию авиационных происшествий отметил, что доследование не представило никаких новых фактов, меняющих уже установленную причину авиакатастрофы.