В Германии произошли столкновения беженцев с подростками-националистами
В саксонском городе Баутцен произошли столкновения между беженцами и местными подростками-националистами. Как пишет Spiegel Online, в беспорядках приняли участие около 100 человек.
По данным полиции, 15-20 беженцев с бутылками и палками напали на 80 в несовершеннолетних националистов. Те были под воздействием алкоголя и пытались схватить мигрантов.
Полицейские приказали собравшимся покинуть площадь, на которой происходила драка, в ответ дерущиеся начали забрасывать стражей порядка бутылками и палками.
Беженцы побежали к своему приюту.
В настоящее время заведено уголовное дело по факту нарушения правопорядка и нанесения тяжких телесных повреждений — брошенной бутылкой был ранен 32-летний житель города.
Конфликты между горожанами и мигрантами начались в прошлом году. В феврале произошел поджог в приюте для беженцев.