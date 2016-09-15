В Германии произошли столкновения беженцев с подростками-националистами

В саксонском городе Баутцен произошли столкновения между беженцами и местными подростками-националистами. Как пишет Spiegel Online, в беспорядках приняли участие около 100 человек.

По данным полиции, 15-20 беженцев с бутылками и палками напали на 80 в несовершеннолетних националистов. Те были под воздействием алкоголя и пытались схватить мигрантов.

Полицейские приказали собравшимся покинуть площадь, на которой происходила драка, в ответ дерущиеся начали забрасывать стражей порядка бутылками и палками.

Беженцы побежали к своему приюту.

В настоящее время заведено уголовное дело по факту нарушения правопорядка и нанесения тяжких телесных повреждений — брошенной бутылкой был ранен 32-летний житель города.

Конфликты между горожанами и мигрантами начались в прошлом году. В феврале произошел поджог в приюте для беженцев.