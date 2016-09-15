Штаб Клинтон опубликовал заключение о ее здоровье

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выпустил пресс-релиз о состоянии ее здоровья (.pdf).

11 сентября Клинтон плохо себя почувствовала на траурной церемонии памяти жертв терактов 2001 года.

Как сообщает лечащий врач Клинтон Лиза Бэрдек, недомогание было вызвано легкой формой незаразной бактериальной пневмонии.

«Она хорошо восстанавливается, проходит курс антибиотиков и отдыхает», — написала Бэрдек. Врач подчеркнула, что Клинтон «здорова и способна исполнять обязанности президента США».

Выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года.