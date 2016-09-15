Экспертиза «Полит.ру»: «Центробувь» близка к разорению, ее сотрудники — к увольнению

Группа компаний «Центробувь» близка к разорению, и ее сотрудникам лучше не рассчитывать на сохранение рабочих мест. Такое мнение высказала Анна Гладских, юрист портала Правовед.ru, по просьбе «Полит.ру» комментируя ситуацию.

«На сегодняшний день, в отношении обувной «империи» введена процедура наблюдения из-за долга в 4 миллиона перед компанией «Сандорини» и Московским кредитным банком, а судебное заседание по банкротству «Центробуви» назначено на сентябрь этого года. Между тем, сумма долговых обязательств по факту может быть гораздо больше, ведь только в 2015 году было подано более 400 исковых заявлений по взысканию долгов с компании в размере 5,9 миллиардов рублей, а за 6 месяцев 2016 года суды зарегистрировали 137 аналогичных исков.

ДЛЯ СПРАВКИ: Банкротство — это неспособность должника удовлетворять требования кредиторов в полном объеме.

Если должник будет признан банкротом, то требования кредиторов в соответствии со ст.134 закона «О банкротстве» будут погашаться из конкурсной массы в определенной очередности. Так, сначала произведется расчет с арбитражным управляющим и другими лицами, которые были привлечены для организации процедуры банкротства, далее будет оплачен труд работников оставшихся обувных магазинов, головного офиса компании, в том числе будут удовлетворены требования по выплате выходного пособия. И только после этого будут произведены расчеты с другими кредиторами.

Уголовное дело в связи с долгами по кредитам перед Газпромбанком и подозрению в мошеннических действий в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено еще в мае 2016 года. После 4 месяцев следствия были определены основные фигуранты по делу по ст.159.1 «Мошеничество», одним из которых и стал, объявленный в розыск Сергей Ломакин. В случае признания виновным в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, Ломакину грозит лишение свободы сроком до 10 лет с выплатой штрафа до миллиона рублей с ограничением свободы до 2 лет или без (ч. 4 ст.159.1 УК РФ).

ДЛЯ СПРАВКИ: Особо крупный размер — это сумма от 6 миллионов рублей и больше.

К уголовной ответственности привлекаются только лица, признанные виновными в совершении преступления. Как обеспечительная мера может быть арестовано только имущество, принадлежащее непосредственно Ломакину. На менеджерах, продавцах и других работниках сети уголовное преследование акционера напрямую никак не отразиться. Но, учитывая, что компания близка к разорению, сотрудникам лучше не рассчитывать на продолжение трудовой деятельности в Центробуви», — объяснила Анна Гладских.

О ситуации в сети «Центробувь» заговорили после того, как СМИ сообщили об объявлении в федеральный розыск топ-менеджера и одного из акционеров группы компаний Сергея Ломакина.