Директор ФБР посоветовал заклеивать камеру на ноутбуке

Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Комей признался, что заклеивает веб-камеру на своем ноутбуке и призвал остальных последовать его примеру. Об этом сообщает портал Engadget, запись выступления Комея опубликовала газета The Independent.

«Есть некоторые разумные вещи, которые вы должны делать, и это одна из них. Когда вы пойдете в любое правительственное чреждение, вы увидите, что у всех мониторов есть маленькая крышка, которая закрывает веб-камеру при необходимости. Это делается, чтобы люди без разрешения не могли смотреть на вас. Я думаю, что это хорошо», — сообщил глава спецслужбы.

Как пишет The Hill, за привычку заклеивать веб-камеру Комей стал объектом шуток.

В июне в сеть попала фотография с рабочего места основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, на которой видно, что веб-камера его ноутбука заклеена скотчем.