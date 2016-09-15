ФБК обвинил Дмитрия Медведева в строительстве дачи на благотворительные средства

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционер Алесей Навальный на своем сайте опубликовал ролик, в котором показал дачу, якобы принадлежащую премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

По словам Навального, комплекс стоимостью 25-30 млрд рублей, расположенный в городе Плес, построен именно для Медведева. Как утверждает оппозиционер, бизнесмены Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли 33 млрд рублей уставного капитала в благотворительный фонд «Дар», руководителем наблюдательного совета которого, по утверждениям Навального, был сокурсник Медведева. По данным ФБК на эти деньги и был построен этот объект.

Территория резиденции составляет около 80 гектаров, на ней расположено множество построек, отреставрированная усадьба середины XVII века, три вертолетные площадки, башни спецсвязи и подземные сооружения.