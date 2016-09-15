ЦСКА сыграл вничью с «Байером» в Лиге чемпионов

В матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов российский фубольный клуб ЦСКА сыграл вничью с немецкой командой «Байер». Матч на «Бай-Арне» в Леверкузене закончился со счетом 2:2, сообщает ТАСС.

Голы забили Адмир Мехмеди (9-я минута), Хакан Чалханоглу (15), Алан Дзагоев (36) и Роман Еременко (38).

Новый антирекорд установил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Он 38 раз подряд не смог защитить свои ворота. Последний раз ему удалось не допустить матч в ворота в 2006 году.

В следующем туре группового этапа 27 сентября ЦСКА сыграет с «Тоттенхэмом», «Байер» — с «Монако».