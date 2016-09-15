Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
15 сентября 2016, четверг, 10:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Жители Ванинского района написали Путину письмо с требованием выбрать главу самим
Рост количества ДТП с участием детей вызывает тревогу у белгородских госавтоинспекторов
Глазовчанка снялась в телесериале для канала СТС
«Ижсталь» потерпела первое в сезоне поражение
Завершено расследование в отношении бывшего гендиректора «Сахалинморнефтемонтаж»
Как я провёл это лето-3. Часть 2. Украина
В Турции закрыли посольство Германии из-за угрозы терактов
Лавров и Керри договорились продлить перемирие в Сирии еще на 48 часов
Военные России и США обсудили безопасность полетов в Сирии
График доставки единоразовой выплаты пенсионерам составит  «Почта России»
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
15 сентября 2016, 09:28
Германия Россия футбол ЦСКА

ЦСКА сыграл вничью с «Байером» в Лиге чемпионов

ФК ЦСКА
ФК ЦСКА
www.eurosport.ru

В матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов российский фубольный клуб ЦСКА сыграл вничью с немецкой командой «Байер». Матч на «Бай-Арне» в Леверкузене закончился со счетом 2:2, сообщает ТАСС.

Голы забили Адмир Мехмеди (9-я минута), Хакан Чалханоглу (15), Алан Дзагоев (36) и Роман Еременко (38).

Новый антирекорд установил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Он 38 раз подряд не смог защитить свои ворота. Последний раз ему удалось не допустить матч в ворота в 2006 году.

В следующем туре группового этапа 27 сентября ЦСКА сыграет с «Тоттенхэмом», «Байер» — с «Монако».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Допинг
WADA признало подлинность опубликованных хакерами документов
Полис ОСАГО.
Минфин подготовил проект о реформировании ОСАГО
Дмитрий Захарченко
Миллионы Захарченко объяснили семейным бизнесом
Александр Бастрыкин
СМИ сообщили об уходе Бастрыкина с поста главы СКР
Железная дорога на Донбассе
Украина гарантировала начало перемирия в Донбассе
Архив новостей

Самое читаемое

Ольга Васильева старалась говорить "за всё хорошее"
Васильева уволила автора идеи о лишении ученых степеней через суд
Серена и Винус Уильямс
Теннисистка Уильямс ответила на обвинения в допинге
Дмитрий Захарченко
Защита Захарченко удивилась новым обнаруженным миллиардам
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Отложенная отставка
Эдвард Сноуден в клипе о себе
Видео дня. Клип про Сноудена с его участием
09:59 Штаб Клинтон опубликовал заключение о ее здоровье
09:54 Генсек ООН осудил заявления Трампа о мусульманах
09:45 Росинтербанк полностью перестал обслуживать клиентов
09:30 PornHub предложил сотрудникам Роскомнадзора премиум-доступ за разблокировку
09:28 ЦСКА сыграл вничью с «Байером» в Лиге чемпионов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Мераб Мамардашвили
Мераб Мамардашвили. Тбилиси, 1990.
15 сентября 1930 года родился философ Мераб Мамардашвили
09:12 Украина гарантировала начало перемирия в Донбассе
09:11 Представитель НЦВСМ опроверг употребление Мишей Алояном допинга
09:06 Сроки появления светлячков зависят от температуры и влажности
08:49 Сборная России по хоккею проиграла канадцам
08:36 Минфин подготовил проект о реформировании ОСАГО
08:23 МВФ одобрил очередной транш для Украины
08:15 СМИ сообщили о происхождении денег Захарченко
08:00 WADA признало подлинность опубликованных хакерами документов
06:44 Гавайские вороны умеют делать орудия труда
14.09 21:10 Банковский кризис обошелся властям РФ более чем в 3 трлн рублей
14.09 20:52 Экс-госсекретарь США в переписке назвал Трампа идиотом
14.09 20:31 СМИ сообщили об уходе Бастрыкина с поста главы СКР
14.09 20:22 Мосгорсуд оставил экс-главу Коми под арестом до 19 декабря
14.09 20:13 «Новая газета» опубликовала возможный ответ России на расследование по MH17
14.09 19:54 Американский телеведущий оговорился о смерти Клинтон
14.09 19:39 Мосгорсуд признал законным отказ по иску Навального к Киселеву
14.09 19:16 ВКС РФ отразили нападение боевиков ИГ на Пальмиру
14.09 19:12 При столкновении трех машин на Кутузовском проспекте погиб полицейский
14.09 19:05 Россия заблокировала крупнейшие порно-сайты
14.09 18:36 Дело против Авакова завели из-за выделения земельного участка 15 лет назад
14.09 18:31 Под Pokemon Go замаскировался вирус
14.09 18:17 В Кузбассе украинку осудили за миссионерство согласно «пакету Яровой»
14.09 18:08 Украина подала иск против России за нарушение Конвенции по морскому праву
14.09 17:34 Адвокат назвал конкретные обвинения в адрес Гайзера
14.09 17:31 Немецкая Bayer купила производителя ГМО Monsanto
14.09 17:15 В РПЦ призвали урезать зарплату медикам за аборты
14.09 16:55 Fitch сообщил о росте доверия к Банку России
14.09 16:52 Полиция задержала подозреваемого в нападении на Павла Лобкова
14.09 16:40 «Макдоналдс» уволил тысячи своих сотрудников
14.09 16:24 СМИ сообщили о «дыре» в 27 млрд рублей в Финпромбанке
14.09 16:20 Следователи предъявили новое обвинение экс-главе Коми Гайзеру
14.09 16:15 СМИ назвали «Русгидро» новым местом работы Владимира Маркина
14.09 16:02 Порошенко поручил подать иск против России за загрязнение Черного моря
14.09 15:49 В Польше опровергли неучастие в исследовании обломков самолета Качиньского
14.09 15:34 «Газпром» получил первое разрешение на морской участок «Турецкого потока»
14.09 15:27 «ЦентрОбувь» прокомментировала объявление в розыск своего акционера
14.09 15:27 Эксперт Георгий Чижов: Возбуждение дела на Авакова не означает наличия у дела перспектив
14.09 15:13 Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
14.09 15:04 Правительство отказалось индексировать выплаты работающим пенсионерам
14.09 14:55 Неизвестные постреляли из автомобиля на МКАД
14.09 14:42 Уголовное дело на Украине против Арсена Авакова закроют
14.09 14:30 Маркин опроверг информацию о наличии 300 млн евро в деле Захарченко
14.09 14:25 В правительстве устранили разногласия по выплате 5 тысяч рублей пенсионерам
14.09 14:21 Эксперт Евгений Минченко: Смена куратора Госдумы в Кремле является плановой
14.09 14:10 Маркин принял извинения «Эксмо» за плагиат в его книге
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Папа Римский Париж пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.