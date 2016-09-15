ФНС впервые взыскала долг с уехавшего на Кипр владельца компании-банкрота

Федеральная налоговая служба России впервые смогла напрямую взыскать долг с владельца обанкротившейся компании, который уехал за границу — на Кипр, пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванного сотрудника налоговых органов.

По его словам, в 2012 году инспекторы ведомства выяснили, что ОАО «НПО "Антивирал"» использовало банкротство, чтобы списать долги по неуплате налогов. Незадолго до банкротства компания вывела на Кипр 250 млн рублей.

Недоимка по налогам составляла 39,5 млн рублей. Эти деньги ФНС пыталась взыскать с двух директоров компании — С. И. Семенова и М. Ю. Горбунцова, а также основного владельца фирмы — кипрской Saxos Management Ltd.

Суд удовлетворил требование ФНС, при этом выплатить 39,5 млн рублей вызвалась сторонняя структура — кипрская Equiccto Ltd.

Деньги поступили в российский бюджет в конце августа, в начале сентября Десятый арбитражный апелляционный суд в Москве признал требования налоговиков погашенными.