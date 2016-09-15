Польша приняла решение рассекретить материалы по крушению самолета Качиньского

Глава Министерства обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что рассекретит архивные материалы дела об авиакатастрофе под Смоленском, в результате которой погиб польский президент Лех Качиньский. Об этом сообщает РБК.

«Я принял решение рассекретить и представить обществу материалы, касающиеся смоленской катастрофы», - говорит Мачеревич.

Глава Минобороны подчеркнул, что при необходимости будет открыт общественный доступ к оригиналам документов для объективного представления хода событий, а также решений, принятых их (прежней комиссией) предшественниками.

Ранее сообщалось, что польская сторона располагает новыми данными относительно катастрофы Ту-154М, якобы подтверждающими причастность РФ к крушению самолета. В ответ на польские заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Польшу незамедлительно предъявить доказательства, а также новые записи международной общественности.