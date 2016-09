Американский киноактер Роберт де Ниро сыграет папу Римского Пия IX в фильме, снятом режиссером Харви Вайнштейном по книге Дэвида Керцера. Об этом сообщает издание NME.

В фильме рассказывается о мальчике Эдгардо Мортара, который был изъят полицией из еврейской семьи в Болонье в 1857 году. Мальчика вырастили как католика. Впоследствии он стал священником.

Эту второй фильм по истории папы, который будет снят в Голливуде. Изначально режиссеры Стивен Спилберг и Харви Вайнштейн собирались снять картину о Пие IX вместе. Однако их проект распался в апреле 2016 года.

Один фильм будет посвящен истории с похищением мальчика, другой расскажет о жизни папы Римского Пия IX, который был канонизирован в 200 году.

Robert De Niro is set to play the Pope https://t.co/UqmtkVVdaQ pic.twitter.com/JGakUylFLT