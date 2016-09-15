Украина гарантировала начало перемирия в Донбассе

Украинские власти гарантируют соблюдение режима тишины в Донбассе с 15 сентября, сообщил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает ТАСС.

«Мы приехали с объявлением из Москвы, что сегодня в полночь вступит в силу режим прекращения огня. Мы во время встречи с [президентом Украины Петром] Порошенко говорили, что очень удовлетворены тем, что этого удалось достичь. Украина со своей стороны сказала, что будет придерживаться прекращения огня», — сказал министр на брифинге в Киеве, который провел совместно с коллегами из Украины Павлом Климкиным и Франции Жан-Марком Эро.

Ранее украинские власти заявляли о начале перемирия в регионе с 1 сентября. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили режим прекращения огня с 15 сентября.

«С 1 сентября ситуация улучшилась, но недостаточно хорошо. Наша цель — дальнейшее улучшение безопасности, и надеемся, что сможем перейти от этого шаткого перемирия к более стабильному перемирию», — отметил глава МИД ФРГ (цитата по «Интерфаксу»).