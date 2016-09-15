В Верховный суд РФ подан иск об отмене продуктового эмбарго

Представители партии «Яблоко» подали в Верховный суд иск о признании незаконными указов президента и постановлений правительства, касающихся введения продуктового эмбарго против ЕС, США и других стран. Об этом говорится на сайте партии.

Истцы считают, что введение президентом России Владимиром Путиным контрсанкций в 2014 году и их продление в 2016 году противоречат 55 статье Конституции, запрещающей издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Истцы считают, что ограничение на покупку продуктов из других стран нарушает права россиян.

«Заявление принято Верховным судом и будет рассмотрено в течение двух месяцев», — говорится в сообщении.