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15 сентября 2016, 11:35
Коми мошенничество следствие суды

Мосгорсуд продлил до декабря арест всем фигурантам «дела Гайзера»

Молоток судьи
Молоток судьи
Flickr/joegratz

Мосгорсуд продлил срок ареста фигурантам дела о создании преступной группы и мошенничестве в Коми, сообщает РИА Новости.

Заместитель экс-главы республики Алексей Чернов, председатель госсовета Коми Игорь Ковзель, финансисты Лев Либензон и Павел Марущак арестованы до 19 декабря.

Под домашним арестом до этой же даты буду находиться Наталья Моторина и Демьян Москвин. До 20 декабря суд продлил арест бывшему заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, признавшего свою вину по так называемому «делу Гайзера».

Накануне стало известно, что Мосгорсуд продлил до 19 декабря срок ареста экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, подозреваемому в мошенничестве, взяточничестве и создании преступного сообщества.

14 сентября Следственный комитет России предъявил Вячеславу Гайзеру обвинение по двум эпизодам взяточничества и одному мошенничества.

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