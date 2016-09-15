«Аэрофлот» и S7 посоветовали не использовать Galaxy Note 7 на борту

Российская авиакомпания «Аэрофлот» посоветовала своим пассажирам отказаться от использования телефона Samsung Galaxy Note 7 во время полета, соответствующее обращение появилось в твиттере перевозчика.

«Авиакомпания "Аэрофлот" в целях безопасности настоятельно рекомендует вам не перевозить телефон Samsung Galaxy Note 7 в багаже, выключить телефон данной модели на борту самолета и не заряжать его в течение всего полета», — говорится в сообщении.

Информация для владельцев телефонов Samsung Galaxy Note 7



Уважаемые пассажиры!

Авиакомпания Аэрофлот в… https://t.co/4oik07CGvV — Аэрофлот (@aeroflot) 15 сентября 2016 г.

Подобное сообщение также опубликовала авиакомпания S7 на своем официальном сайте, сославшись на рекомендациями Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

К подобным мерам авиакомпании вынуждены были прибегнуть после случаев возгорания телефонов. Предположительно, причиной воспламенения являются дефекты в аккумуляторах устройств. Компания Samsung объявила глобальный отзыв Galaxy Note 7.

Для определения степени риска для безопасности полетов Росавиация начала проверку информации по телефонам Galaxy Note 7, сообщает РИА Новости.

«Мы проводим анализ имеющейся информации с целью определения степени рисков и угроз для безопасности полетов, а также запросили позицию авиакомпаний РФ по данной ситуации», — отмечают в ведомстве.