Белоруссия не смогла договориться с Россией о ценах на поставки газа

Российско-белорусские переговоры по цене на российский газ завершились безрезультатно. Об этом РИА Новости сообщил советник-посланник посольства Белоруссии в России Юрий Ярошевич.

«Переговоры, в которых участвовали вице-премьеры [Белоруссии] Владимир Семашко и [России] Аркадий Дворкович, завершились безрезультатно. Не смогли договориться», — цитирует его агентство.

Суть переговоров сводилась к тому, что Белоруссия настаивала на скидке на газ, называя цену 73 доллара за тысячу кубических метров справедливой. До этого стоимость газа составляла 132 доллара за кубометр.

26 августа СМИ сообщили, что Минск сумел договориться с Мосвкой о понижении цены за газ со 132 до 100 долларов за кубометр.

11 сентября Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договоренность с Россией по цене на газ практически достигнута.

«Только вчера закончили очередной раунд переговоров на уровне вице-премьеров. Практически договорились», – заявил он.