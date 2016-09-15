Минобороны подтвердило визит начальника Генштаба ВС РФ в Турцию

На днях в Анкару с рабочим визитом прибудет начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов,сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.

В ходе переговоров главы генштабов России и Турции затронут перспективы двустороннего военного сотрудничества. В частности, они обсудят урегулирование кризиса в Сирии.

О визите Герасимова в Анкару ранее сообщали СМИ, однако официального подтверждения этой информации не было.

Отметим, что 22 августа в Анкаре состоялась встреча главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти с начальником генштаба ВС Турции Хулуси Акаром.