Илюмжинов рассказал о готовности пойти на электрический стул в США

Президент международной шахматной федерации (ФИДЕ), экс-президент Калымкии Кирсан Илюмжинов готов нести ответственность перед американскими властями, если его вина в финансовой поддержке сирийского президента Башара Асада будет доказана, сообщает «Интерфакс».

«Я одному западному СМИ в интервью сказал: если что-то докажут, пусть на электрический стул сажают», — сказал глава ФИДЕ.

В ноябре 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список по Сирии.

В сентябре 2016 года глава ФИДЕ рассказал о своем письме к президенту США Бараку Обаме, в котором «выразил готовность защищать свои права в американском суде», а также попросил о личной встрече и рассказал о готовности, если это будет необходимо для разбирательства, получить американское гражданство.

Сегодня, 15 сентября, Илюмжинов сообщил, что некий представитель американских властей после его письма Обаме посоветовал ему написать второе послание с просьбой о помиловании.

«Позавчера один из представителей правительства США встретился с моим представителем, они беседовали около двух часов, и меня попросили написать второе письмо Обаме — о помиловании. Но почему я должен писать его, если я ничего не совершал и ни в чем не виноват?» — отметил глава ФИДЕ.