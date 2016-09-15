МВФ признал добросовестность Украины при урегулировании долга перед РФ

Международный валютный фонд признал, что Украина с «честными намерениями» вела переговоры с Россией по реструктуризации долга в 3 млрд долларов. Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает «Интерфакс».

По его словам, исполнительный совет фонда изучил условия, предлагаемые Украиной, и пришел к выводу, что они соответствуют «определению добросовестных в рамках обновленных правил кредитования».

14 сентября МВФ одобрил выделение Украине третьего транша кредита на 1 млрд долларов. Россия выступала против кредитования из-за моратория Украины на выплату долга в 3 млрд долларов.