15 сентября 2016, 19:06
МВФ признал добросовестность Украины при урегулировании долга перед РФ
Международный валютный фонд признал, что Украина с «честными намерениями» вела переговоры с Россией по реструктуризации долга в 3 млрд долларов. Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает «Интерфакс».
По его словам, исполнительный совет фонда изучил условия, предлагаемые Украиной, и пришел к выводу, что они соответствуют «определению добросовестных в рамках обновленных правил кредитования».
14 сентября МВФ одобрил выделение Украине третьего транша кредита на 1 млрд долларов. Россия выступала против кредитования из-за моратория Украины на выплату долга в 3 млрд долларов.
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