Мэра Харькова заподозрили в хищении 650 гектаров земли

Украинские правоохранительные органы подозревают Мэр Харькова Геннадия Кернеса и его соратника, депутата Верховной Рады Михаила Добкина в создании преступной группировки, похитившей у муниципалитета сотни гектаров земли под застройку. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «Интерфакс».

«Они подозреваются в создании преступной организации, которая ставила целью расхищение государственного имущества с использованием служебного положения», — сказал генпрокурор.

По версии следователей, в горсовете Харькова были организованы преступные схемы по хищению 654 га земли.

Как сообщает телеканал «112 Украина», ссылаясь на слова генпрокурора, в 2008-2010 годах чиновники горсовета Харькова помогли регистрации 63 жилищно-строительных кооперативов, учредителями которых были их близкие родственники и друзья. ЖСК затем незаконно завладели земельными участками, принадлежавшими территориальной общине города. Балансовая стоимость этих земель — более 4 млрд гривен, а рыночная стоимость может быть в несколько раз больше. Помимо Кернеса и Добкина в деле фигурируют более 120 человек.

Сегодня утром в Харькове прошли обыски у Кернеса и у матери Добкина.