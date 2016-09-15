Адвокат экс-главы «Вымпелкома» рассказал о сделке со следствием

Бывший заместитель председателя правительства Республики Коми Константин Ромаданов заключил сделку со следствием в ходе расследования дела об организации преступного сообщества и мошенничестве. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина, который проходит по делу о даче взяток бывшему руководству Коми.

Адвокат Сергей Коптяков отметил: «Ромаданов — фигурант другого уголовного дела, однако он еще в мае дал показания на Слободина, которые следствие посчитало достаточным для предъявления Слободину обвинения и впоследствии его заочного ареста».

Коптяков заявил, что собранных следствием доказательств недостаточно для предъявления обвинений его подзащитному.

Напомним, 15 сентября Сыктывкарский городской суд вынес решение об объявлении Слободина в международный розыск, а также его заочном аресте сроком на два месяца. Ранее сообщалось, что Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск.