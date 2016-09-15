Некоренным жителям Латвии запретили называть себя латышами

Латвийский сейм принял поправку к закону, лишившую граждан нелатышского происхождения права указывать в графе национальность «латыш». Об этом пишет Delfi.

Ранее в законе существовал норма разрешающая гражданам Латвии, прожившим в стране 15 лет, владеющих языком, чувствующих свою принадлежность к культуре и желающих публично закрепить свою принадлежность к латышскому народу, именоваться в паспорте «латыш».

В конце мая 2016 года латвийские власти рассмотрели законопроект о запрете давать русские имена гражданам Латвии. Он должен быть принят сеймом этой осенью.

В начале июня 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не хочет спокойно смотреть на притеснения русскоязычного населения в некоторых бывших республиках СССР. Она подчеркнула, что проживающие за рубежом русские должны иметь возможность сохранять связи с исторической родиной, изучать родной язык и культуру. Она заверила, что Россия будет обеспечивать им соответствующую поддержку.