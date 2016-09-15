Суд ЕС частично удовлетворил иски Януковича и его сына

Трибунал суда Евросоюза признал незаконными санкции, введенные на Украине против экс-президента страны Виктора Януковича, его старшего сына Александра и экс-главы администрации украинского президента Андрея Клюева с марта 2014 по март 2015 года, сообщает Reuters.

При этом суд подтвердил легитимность санкций, которые действовали в отношении указанных лиц с марта 2015 по март 2016 года. Таким образом, суд частично удовлетворил иски Януковича и его сына.

Виктор Янукович, комментируя решение суда, назвал его подтверждением отсутствия у нынешних украинских властей доказательств причастности экс-президента к вменяемым ему преступлениям.

«Как вы помните, Совет ЕС ввел против меня санкции в марте 2014 года. Тогда они руководствовались не юридическими, а политическими мотивами, с целью узаконить новую украинскую власть. Решение Суда ЕС только подтвердило отсутствие доказательств преступлений, в которых меня обвинили. Что касается якобы вывезенных денег и имущества за рубежом, то не вижу смысла это обсуждать, у меня их нет и никогда не было», – отметил Янукович (цитата по РИА Новости).