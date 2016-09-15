Минобороны РФ запустило онлайн-трансляцию из Алеппо с трех точек

Минобороны РФ на своем канале на YouTube организовало онлайн-трансляцию обстановки в городе Алеппо в целях обеспечения прозрачности выполнения сторонами режима тишины на территории Сирии.

Пока работают две камеры на земле — в районах Эль-Халидия и Тель-Джобека — и с беспилотного летательного аппарата в восточном районе Алеппо.

В дальнейшем количество пунктов мониторинга обстановки планируется увеличить.