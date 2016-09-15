15 сентября 2016, 13:27
Минобороны РФ запустило онлайн-трансляцию из Алеппо с трех точек
Минобороны РФ на своем канале на YouTube организовало онлайн-трансляцию обстановки в городе Алеппо в целях обеспечения прозрачности выполнения сторонами режима тишины на территории Сирии.
Пока работают две камеры на земле — в районах Эль-Халидия и Тель-Джобека — и с беспилотного летательного аппарата в восточном районе Алеппо.
В дальнейшем количество пунктов мониторинга обстановки планируется увеличить.
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