Издателем российского Forbes оказалась фотомодель

Компания «Ас Рус Медиа», издающая российскую версию журнала Forbes, в августе сменила гендиректора. Об этом сообщает Meduza со ссылкой материалы в системе «Спарк-Интерфакс».

Согласно ее данным, новым гендиректором компании стала фотомодель Софья Малыгина. На этой должности 8 августа она сменила Наталью Гандурину, которая стала вице-президентом компании Artсom Media Group, владеющей «Ас Рус Медиа».

По данным источника издания в Forbes, назначение Малыгиной — техническое и связано с тем, что Гандурина не имеет российского гражданства.

Согласно законодательству, иностранец не может быть издателем СМИ в РФ.

Artcom Media Group принадлежит российскому бизнесмену Александру Федотову, он купил Forbes в октябре 2015 года у Axel Springer Russia.