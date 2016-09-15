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15 сентября 2016, 02:58
Мемория

Мемория. Мераб Мамардашвили

Мераб Мамардашвили. Тбилиси, 1990.
Мераб Мамардашвили. Тбилиси, 1990.
Фото Н. Дроздова. Из семейного архива.

15 сентября 1930 года родился философ Мераб Мамардашвили

 

Личное дело

Мераб Константинович Мамардашвили (1930-1990) родился в грузинском городе Гори в семье кадрового военного. Через четыре года после его рождения отца, Константина Николаевича Мамардашвили, направили на учёбу в Ленинградскую военно-политическую академию, и семья переехала в Россию. В 1938 году отец окончил Академию и перевез семью сперва в Киев, а затем в Винницу. В Виннице Мераб и пошел в школу.

После начала Великой Отечественной войны Константин Мамардашвили ушел на фронт, а Мераб с матерью, Ксенией Платоновной Гарсеванишвили, вернулся в Грузию. Учился в 14-й средней школе Тбилиси, которую окончил в 1949 году с золотой медалью. В том же году поступил на философский факультет Московского университета.

Уже во время учёбы в университете Мамардашвили начал интересоваться человеческим сознанием; природа мышления — сквозная тема его философии.

В 1954 году по окончании университета поступает в аспирантуру МГУ.

Еще в 1952 году Мамардашвили вместе с товарищами по факультету организовали неформальный кружок «диалектических станковистов»    (Московского логического кружка), ставивший целью построение на новых основаниях содержательной (содержательно-генетической) логики, теории мышления и гносеологии. Помимо Мамардашвили, в кружок входили Б. А. Грушин, А. А. Зиновьев, и Г. П. Щедровицкий. Официально он действовал как семинар в составе Научного студенческого общества философского факультета МГУ, фактически же был инициативным объединением аспирантов и студентов.

В 1954 году произошло окончательное формирование кружка «диалектических станковистов». Вызывающие выступления участников Кружка, наряду с выступлениями представителей т. н. «группы гносеологов» (Э. В. Ильенков, В. И. Коровиков) на философских конференциях 1953-54 годов, громкие защиты дипломных и диссертационных работ стали заметной частью жизни философского сообщества тех лет, переживавшего изменение идеологической ситуации в связи с отходом от дел и последующей смертью И. В. Сталина.

С 1954 по 1957 годы Мамардашвили учился в аспирантуре МГУ, участвовал в работе логико-методологического семинара под руководством А. А. Зиновьева.

Логистический кружок просуществовал до 1957 года. Не сумев выработать единой исследовательской программы, его члены пошли своими собственными путями. В частности, Мамардашвили декларировал неприемлемость для себя организованных (кружковых, движенческих) форм работы и самоопределился как философ «сократического» склада ума и образа жизни.

После окончания аспирантуры Мамардашвили устраивается редактором-консультантом в редакцию журнала «Вопросы философии», где в 1958 году была опубликована его первая статья «Процессы анализа и синтеза». Пишет и публикует статьи и рецензии (часть рецензий выходит под псевдонимом М. К. Мерабов). В эти годы выходят также его статьи «К понятию формы и содержания мышления в «Логике» Гегеля», «Некоторые вопросы исследования истории философии как истории познания» и др.

В 1961 году защищает кандидатскую диссертацию «К критике гегелевского учения о формах познания».

В том же году его направляют в Чехословакию на работу в международный журнал «Проблемы мира и социализма». До 1966 года Мамардашвили жил в Праге, занимал должность редактора-консультанта и заместителя заведующего отделом журнала. Имея возможность выезжать в страны Западной Европы, неоднократно посещал Францию. В этот период он знакомится с французским журналистом, писателем Пьером Бельфруа и  Луи Альтюссером, с которыми его на всю жизнь свяжут тесные дружеские узы. Общается с широким кругом европейских интеллектуалов и людей искусства (среди них Жан-Поль Сартр, Антонин Лим, Анри Картье-Брессон, Жак Бельфруа, Ален Манви, Милош Форман и др.).

В эти годы были опубликованы статьи «К критике экзистенциалистского понимания диалектики», «К проблеме метода истории философии (Критика исходных принципов историко-философской концепции К. Ясперса)», «Категория социального бытия и метод его анализа в экзистенциализме Сартра».

В 1966 году Мамардашвили отказывают в продлении командировки и отзывают в Москву. Он на многие годы становится невыездным.

В 1966—1969 годах был заведующим отделом Института международного рабочего движения АН СССР.

В 1968 году вышла в свет первая монография Мамардашвили  «Формы и содержание мышления (К критике гегелевского учения о формах познания)»

В том же году он возвращается в журнал «Вопросы философии». До 1975 года был заместителем главного редактора журнала. Параллельно читал курс лекций на психологическом факультете МГУ  «Проблемы анализа сознания».

В 1969 году вел спецкурсы «Экзистенциализм», «”Феноменология духа” Гегеля» на факультете философии МГУ. В этот период Мамардашвли начинает записывать свои лекции на диктофон.

В 1970 году в Тбилиси Мамардашвили защищает докторскую диссертацию, через два года ему присваивают звание профессора.

В начале 70-х началась дружба Мамардашвили с Юрием Сенокосовым и Александром Пятигорским. В соавторстве с последним в 1971 году были написаны «Три беседы по метатеории сознания: Краткое введение в учение виджнянавады», опубликованные в Тартуском университете.

В 1974 году по идеологическим мотивам его вынуждают уволиться из журнала «Вопросы философии», а также прекратить преподавание на факультете психологии МГУ.

С 1974 по 1980 годы работал старшим научным сотрудником в Институте истории естествознания и техники АН СССР. За это время в разных местах прочел курсы лекций  «Проблемы анализа сознания» (Институт общей и педагогической психологии АПН СССР),  «Введение в философию» (ВГИК), «Современная европейская философия: XX век» (ВГИК), «Лекции по античной философии» (ВГИК), «Философия искусства» (Высшие режиссерские курсы), «Аналитика познавательных форм и онтология сознания» (Рига, Ростов-на-Дону, Вильнюс).

В 1980 году увольняется из Института истории естествознания и техники и по приглашению директора Института философии АН Грузинской ССР академика Нико Чавчавадзе переезжает в Тбилиси. До 1990 года работал в Институте в должности главного научного сотрудника.

25 ноября 1990 года Мераб Мамардашвили скоропостижно умер в терминале московского аэропорта Внуково. Он направлялся в Тбилиси, где считался наиболее значимым противником З. К. Гамсахурдии на выборах президента Грузии. Похоронен в Тбилиси рядом с могилой отца.

 

Чем знаменит

Выдающийся философ и мыслитель ХХ века, знаковое имя в истории философского инакомыслия в советские времена, один из основателей Московского методологического кружка. Сквозная тема философии Мераба Мамардашвили - феномен сознания и его значение для становления человека.

 «Влияние, оказанное Мамардашвили как на его учеников, так и саму форму философствования от Москвы до Софии и от Риги до Тбилиси, трудно переоценить и следует рассматривать как сопоставимое с влиянием Фуко в Западной Европе в тот же период», - писал о нем болгарский философ Деян Деянов.

Труды  Мамардашвили сыграли большую роль в становлении независимой философской мысли в СССР. Огромной популярностью пользовались его курсы лекций по философии, прочитанные на психологическом факультете МГУ, во ВГИКе, на Высших режисерских курсах, в Институте общей и педагогической психологии АПН СССР, а также в других вузах страны. В этих многочисленных лекциях наиболее полно отразился «сократический» характер философствования Мамардашвили, которого современники называли «грузинским Сократом».

 

О чем надо знать

При жизни работы Мераба Мамардашвили почти не публиковались «по идеологическим соображениям», во многом в этой связи он писал сравнительно мало. Наибольшую известность получил как автор устных бесед-лекций, в которых его талант философа раскрылся с наибольшей силой. Фактически эти лекции, или беседы, как он называл их (в т.ч. о Декарте, Канте, Марселе Прусте, сознании и др.), представляющие собой по большей части магнитофонные записи, и составляют основу творческого наследия Мамардашвили.

При жизни философа были изданы всего три книги: «Формы и содержание мышления» (1968), «Классический и неклассический идеалы рациональности» (1984) и «Как я понимаю философию» (1990). Остальное -  прежде всего многочисленные курсы его лекций, а также подготовительные материалы к ним и «дневниковые записи» - находится в «архиве» у его сестры Изы Константиновны Мамардашвили.

Записи лекций, посвященных Декарту, Канту, другим мыслителям, в которых раскрывается природа философии и ее проблемы, в настоящее время почти все расшифрованы.  Лекции по философии Декарта («Картезианские размышления») были изданы в 1993 году, по философии Канта («Кантианские вариации») - в 1997 году. Благодаря трудам сестры, а также друзей и почитателей философа был подготовлен хорошо отредактированный текст его лекций о М. Прусте. На основе этих лекций была создана и опубликована книга «Психологическая топология пути: М. Пруст „В поисках утраченного времени“».

 

Прямая речь

О философии: «Не представляю себе философию без рыцарей чести и человеческого достоинства.

Всё остальное — слова».

О пессимизме: «Да, я пессимист, тотальный пессимист, это единственный способ сохранить толику оптимизма».

О себе: «Я предпочитал зарабатывать хлеб работой в журналах, а не своими философскими статьями или взглядами. Я считал, что мое дело — философия, я не могу, чтобы мой труд кем-то планировался или кто-то о нем судил с позиций, где есть какие-то критерии, внешние тому, что я могу подумать или придумать, если повезет. В философии — я имею в виду. Я философское животное, и так было всю жизнь. Но при этом у меня не было, повторяю, никаких реформаторских претензий к обществу. Я не собирался ни марксизм улучшить, ни общество».

Пьер Бельфруа об отношении Мамардашвили к коммунистическому строю: «Больше всего Мераба вгоняли в чувство безнадежности коммунисты-реформаторы, т.е. те, кто хотел создать "коммунизм с человеческим лицом". "Суть коммунизма – быть бесчеловечным", – говорил он. "Коммунизму неотъемлемо присуще варварство, это царство жестокости и кровожадности, где дети доносят на родителей и брат душит брата. Пытаться придать коммунизму человеческое лицо – это мошенничество, еще одна ложь, надувательство, которое поглотит всех неизлечимых дебилов"».

 

4 факта о Мерабе Мамардашвили

  • На 4-м курсе университета Мамардашвили провалил экзамен по политической экономии социализма. В газете «Московский Университет» от 6 января 1953 года было напечатано: «Отличник Мамардашвили не смог правильно разобраться в вопросе о двойственной природе крестьянского хозяйства»..
  • Дипломная работа Мамардашвили называлась «Логическое и историческое в «Капитале» Маркса». Позже, вспоминая об этом времени, он скажет: «…для нас логическая сторона «Капитала» – если обратить на нее внимание, а мы обратили – была просто каким-то материалом мысли, который нам не нужно было в нищете своей выдумывать, он был дан как образец интеллектуальной работы. Это не марксизм, это текст личной мысли Маркса, текст мыслителя по имени Маркс».
  • После появления «новой волны» в чешском кино — Форман, Шорм, Немец, Хитилова и другие - в Праге советские сотрудники организовали клуб  «Пражские встречи». «Название придумал я, а организовал его Борис Грушин. Мы приглашали в наш клуб чешских режиссеров и посмотрели практически все их фильмы, которые в те годы не были известны в России и не допускались в нее», - рассказывал Мамардашвили.
  • 26 мая 2001 года — в День независимости Грузии, в Тбилиси на проспекте Шота Руставели был установлен памятник Мерабу Мамардашвили работы Эрнста Неизвестного, с которым философ дружил много лет.

 

Материалы о Мерабе Мамардашвили

Биография Мераба Мамардашвили

«Мой опыт нетипичен». Интервью с Мерабом Мамардашвили

Официальный сайт Мераба Мамардашвили

Воспоминания Пьера Бельфруа о Мерабе Мамардашвили

Статья о Мерабе Мамардашвили в Википедии

 

 

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