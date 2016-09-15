Мемория. Мераб Мамардашвили

15 сентября 1930 года родился философ Мераб Мамардашвили

Личное дело

Мераб Константинович Мамардашвили (1930-1990) родился в грузинском городе Гори в семье кадрового военного. Через четыре года после его рождения отца, Константина Николаевича Мамардашвили, направили на учёбу в Ленинградскую военно-политическую академию, и семья переехала в Россию. В 1938 году отец окончил Академию и перевез семью сперва в Киев, а затем в Винницу. В Виннице Мераб и пошел в школу.

После начала Великой Отечественной войны Константин Мамардашвили ушел на фронт, а Мераб с матерью, Ксенией Платоновной Гарсеванишвили, вернулся в Грузию. Учился в 14-й средней школе Тбилиси, которую окончил в 1949 году с золотой медалью. В том же году поступил на философский факультет Московского университета.

Уже во время учёбы в университете Мамардашвили начал интересоваться человеческим сознанием; природа мышления — сквозная тема его философии.

В 1954 году по окончании университета поступает в аспирантуру МГУ.

Еще в 1952 году Мамардашвили вместе с товарищами по факультету организовали неформальный кружок «диалектических станковистов» (Московского логического кружка), ставивший целью построение на новых основаниях содержательной (содержательно-генетической) логики, теории мышления и гносеологии. Помимо Мамардашвили, в кружок входили Б. А. Грушин, А. А. Зиновьев, и Г. П. Щедровицкий. Официально он действовал как семинар в составе Научного студенческого общества философского факультета МГУ, фактически же был инициативным объединением аспирантов и студентов.

В 1954 году произошло окончательное формирование кружка «диалектических станковистов». Вызывающие выступления участников Кружка, наряду с выступлениями представителей т. н. «группы гносеологов» (Э. В. Ильенков, В. И. Коровиков) на философских конференциях 1953-54 годов, громкие защиты дипломных и диссертационных работ стали заметной частью жизни философского сообщества тех лет, переживавшего изменение идеологической ситуации в связи с отходом от дел и последующей смертью И. В. Сталина.

С 1954 по 1957 годы Мамардашвили учился в аспирантуре МГУ, участвовал в работе логико-методологического семинара под руководством А. А. Зиновьева.

Логистический кружок просуществовал до 1957 года. Не сумев выработать единой исследовательской программы, его члены пошли своими собственными путями. В частности, Мамардашвили декларировал неприемлемость для себя организованных (кружковых, движенческих) форм работы и самоопределился как философ «сократического» склада ума и образа жизни.

После окончания аспирантуры Мамардашвили устраивается редактором-консультантом в редакцию журнала «Вопросы философии», где в 1958 году была опубликована его первая статья «Процессы анализа и синтеза». Пишет и публикует статьи и рецензии (часть рецензий выходит под псевдонимом М. К. Мерабов). В эти годы выходят также его статьи «К понятию формы и содержания мышления в «Логике» Гегеля», «Некоторые вопросы исследования истории философии как истории познания» и др.

В 1961 году защищает кандидатскую диссертацию «К критике гегелевского учения о формах познания».

В том же году его направляют в Чехословакию на работу в международный журнал «Проблемы мира и социализма». До 1966 года Мамардашвили жил в Праге, занимал должность редактора-консультанта и заместителя заведующего отделом журнала. Имея возможность выезжать в страны Западной Европы, неоднократно посещал Францию. В этот период он знакомится с французским журналистом, писателем Пьером Бельфруа и Луи Альтюссером, с которыми его на всю жизнь свяжут тесные дружеские узы. Общается с широким кругом европейских интеллектуалов и людей искусства (среди них Жан-Поль Сартр, Антонин Лим, Анри Картье-Брессон, Жак Бельфруа, Ален Манви, Милош Форман и др.).

В эти годы были опубликованы статьи «К критике экзистенциалистского понимания диалектики», «К проблеме метода истории философии (Критика исходных принципов историко-философской концепции К. Ясперса)», «Категория социального бытия и метод его анализа в экзистенциализме Сартра».

В 1966 году Мамардашвили отказывают в продлении командировки и отзывают в Москву. Он на многие годы становится невыездным.

В 1966—1969 годах был заведующим отделом Института международного рабочего движения АН СССР.

В 1968 году вышла в свет первая монография Мамардашвили «Формы и содержание мышления (К критике гегелевского учения о формах познания)»

В том же году он возвращается в журнал «Вопросы философии». До 1975 года был заместителем главного редактора журнала. Параллельно читал курс лекций на психологическом факультете МГУ «Проблемы анализа сознания».

В 1969 году вел спецкурсы «Экзистенциализм», «”Феноменология духа” Гегеля» на факультете философии МГУ. В этот период Мамардашвли начинает записывать свои лекции на диктофон.

В 1970 году в Тбилиси Мамардашвили защищает докторскую диссертацию, через два года ему присваивают звание профессора.

В начале 70-х началась дружба Мамардашвили с Юрием Сенокосовым и Александром Пятигорским. В соавторстве с последним в 1971 году были написаны «Три беседы по метатеории сознания: Краткое введение в учение виджнянавады», опубликованные в Тартуском университете.

В 1974 году по идеологическим мотивам его вынуждают уволиться из журнала «Вопросы философии», а также прекратить преподавание на факультете психологии МГУ.

С 1974 по 1980 годы работал старшим научным сотрудником в Институте истории естествознания и техники АН СССР. За это время в разных местах прочел курсы лекций «Проблемы анализа сознания» (Институт общей и педагогической психологии АПН СССР), «Введение в философию» (ВГИК), «Современная европейская философия: XX век» (ВГИК), «Лекции по античной философии» (ВГИК), «Философия искусства» (Высшие режиссерские курсы), «Аналитика познавательных форм и онтология сознания» (Рига, Ростов-на-Дону, Вильнюс).

В 1980 году увольняется из Института истории естествознания и техники и по приглашению директора Института философии АН Грузинской ССР академика Нико Чавчавадзе переезжает в Тбилиси. До 1990 года работал в Институте в должности главного научного сотрудника.

25 ноября 1990 года Мераб Мамардашвили скоропостижно умер в терминале московского аэропорта Внуково. Он направлялся в Тбилиси, где считался наиболее значимым противником З. К. Гамсахурдии на выборах президента Грузии. Похоронен в Тбилиси рядом с могилой отца.

Чем знаменит

Выдающийся философ и мыслитель ХХ века, знаковое имя в истории философского инакомыслия в советские времена, один из основателей Московского методологического кружка. Сквозная тема философии Мераба Мамардашвили - феномен сознания и его значение для становления человека.

«Влияние, оказанное Мамардашвили как на его учеников, так и саму форму философствования от Москвы до Софии и от Риги до Тбилиси, трудно переоценить и следует рассматривать как сопоставимое с влиянием Фуко в Западной Европе в тот же период», - писал о нем болгарский философ Деян Деянов.

Труды Мамардашвили сыграли большую роль в становлении независимой философской мысли в СССР. Огромной популярностью пользовались его курсы лекций по философии, прочитанные на психологическом факультете МГУ, во ВГИКе, на Высших режисерских курсах, в Институте общей и педагогической психологии АПН СССР, а также в других вузах страны. В этих многочисленных лекциях наиболее полно отразился «сократический» характер философствования Мамардашвили, которого современники называли «грузинским Сократом».

О чем надо знать

При жизни работы Мераба Мамардашвили почти не публиковались «по идеологическим соображениям», во многом в этой связи он писал сравнительно мало. Наибольшую известность получил как автор устных бесед-лекций, в которых его талант философа раскрылся с наибольшей силой. Фактически эти лекции, или беседы, как он называл их (в т.ч. о Декарте, Канте, Марселе Прусте, сознании и др.), представляющие собой по большей части магнитофонные записи, и составляют основу творческого наследия Мамардашвили.

При жизни философа были изданы всего три книги: «Формы и содержание мышления» (1968), «Классический и неклассический идеалы рациональности» (1984) и «Как я понимаю философию» (1990). Остальное - прежде всего многочисленные курсы его лекций, а также подготовительные материалы к ним и «дневниковые записи» - находится в «архиве» у его сестры Изы Константиновны Мамардашвили.

Записи лекций, посвященных Декарту, Канту, другим мыслителям, в которых раскрывается природа философии и ее проблемы, в настоящее время почти все расшифрованы. Лекции по философии Декарта («Картезианские размышления») были изданы в 1993 году, по философии Канта («Кантианские вариации») - в 1997 году. Благодаря трудам сестры, а также друзей и почитателей философа был подготовлен хорошо отредактированный текст его лекций о М. Прусте. На основе этих лекций была создана и опубликована книга «Психологическая топология пути: М. Пруст „В поисках утраченного времени“».

Прямая речь

О философии: «Не представляю себе философию без рыцарей чести и человеческого достоинства.

Всё остальное — слова».

О пессимизме: «Да, я пессимист, тотальный пессимист, это единственный способ сохранить толику оптимизма».

О себе: «Я предпочитал зарабатывать хлеб работой в журналах, а не своими философскими статьями или взглядами. Я считал, что мое дело — философия, я не могу, чтобы мой труд кем-то планировался или кто-то о нем судил с позиций, где есть какие-то критерии, внешние тому, что я могу подумать или придумать, если повезет. В философии — я имею в виду. Я философское животное, и так было всю жизнь. Но при этом у меня не было, повторяю, никаких реформаторских претензий к обществу. Я не собирался ни марксизм улучшить, ни общество».

Пьер Бельфруа об отношении Мамардашвили к коммунистическому строю: «Больше всего Мераба вгоняли в чувство безнадежности коммунисты-реформаторы, т.е. те, кто хотел создать "коммунизм с человеческим лицом". "Суть коммунизма – быть бесчеловечным", – говорил он. "Коммунизму неотъемлемо присуще варварство, это царство жестокости и кровожадности, где дети доносят на родителей и брат душит брата. Пытаться придать коммунизму человеческое лицо – это мошенничество, еще одна ложь, надувательство, которое поглотит всех неизлечимых дебилов"».

4 факта о Мерабе Мамардашвили

На 4-м курсе университета Мамардашвили провалил экзамен по политической экономии социализма. В газете «Московский Университет» от 6 января 1953 года было напечатано: «Отличник Мамардашвили не смог правильно разобраться в вопросе о двойственной природе крестьянского хозяйства»..

Дипломная работа Мамардашвили называлась «Логическое и историческое в «Капитале» Маркса». Позже, вспоминая об этом времени, он скажет: «…для нас логическая сторона «Капитала» – если обратить на нее внимание, а мы обратили – была просто каким-то материалом мысли, который нам не нужно было в нищете своей выдумывать, он был дан как образец интеллектуальной работы. Это не марксизм, это текст личной мысли Маркса, текст мыслителя по имени Маркс».

После появления «новой волны» в чешском кино — Форман, Шорм, Немец, Хитилова и другие - в Праге советские сотрудники организовали клуб «Пражские встречи». «Название придумал я, а организовал его Борис Грушин. Мы приглашали в наш клуб чешских режиссеров и посмотрели практически все их фильмы, которые в те годы не были известны в России и не допускались в нее», - рассказывал Мамардашвили.

26 мая 2001 года — в День независимости Грузии, в Тбилиси на проспекте Шота Руставели был установлен памятник Мерабу Мамардашвили работы Эрнста Неизвестного, с которым философ дружил много лет.

Материалы о Мерабе Мамардашвили

Биография Мераба Мамардашвили

«Мой опыт нетипичен». Интервью с Мерабом Мамардашвили

Официальный сайт Мераба Мамардашвили

Воспоминания Пьера Бельфруа о Мерабе Мамардашвили

Статья о Мерабе Мамардашвили в Википедии