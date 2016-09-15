Захарченко попросил очную ставку с бывшим финдиректором Нота-банка

Защита замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко направила ходатайство о проведении очной ставки с бывшим финдиректором обанкроченного Нота-банка Галиной Марчуковой. Об этом сообщил ТАСС адвокат Захарченко Юрий Новиков.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил российским информагентствам, что Захарченко, среди прочего подозревается в помощи руководству Нота-банка вывести деньги банка до его банкротства. Также Захарченко якобы предупредил Марчукову о готовящихся обысках.

«Поэтому мы и хотим провести очную ставку», — отметил адвокат.

Захарченко был задержан 8 сентября по подозрению в получении взятки в размере 7 млн рублей.

Во время обыска в квартире сестры Захарченко там было найдено 120 млн долларов и 2 млн евро. Замглавы антикоррупционного управления заявил, что ничего не знает об этих деньгах.