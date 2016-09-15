Маркин прокомментировал информацию об отставке Бастрыкина

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин ответил на публикацию РБК о грядущей отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Издание сообщило, что Бастрыкин покинет занимаемый пост после выборов в Госдуму. При этом в РБК сослались на источники издания, близкие к руководству ФСБ, СКР и администрации президента.

В своем Twitter Маркин заявил: «Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные».

Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные... https://t.co/M3xMoFC32P — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 15 сентября 2016 г.

Напомним, что информация об отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина быстро распространилась в СМИ ранее. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в «первый раз слышит об этом». Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин также отказывался от комментариев на данную тему.