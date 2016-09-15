Захарова потребовала от Польши доказать причастность России к смоленской авиакатастрофе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением в ответ на обвинения министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о причастии России к крушению самолета под Смоленском, в результате которого погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если польская сторона утверждает, что у нее появились какие-то дополнительные материалы по этому делу, то мы призываем ее незамедлительно предъявить их и международной общественности, и, конечно, нам во избежание спекуляций и дальнейшего усиления недопонимания. Это очень серьезные вещи», - цитирует агентство Захарову.

Представитель МИД также подчеркнула, что подобные заявления Польши подрывают отношения между Москвой и Варшавой.

«Мы полагаем, что это уже где-то на или за гранью абсурда. Суть этих заявлений сводится к тому, что российская сторона якобы причастна к организации катастрофы польского президентского самолета над Смоленском 10 апреля 2010 года», - продолжила Захарова.

Ранее также сообщалось, что глава польской комиссии, расследующей дело о крушении президентского самолета Ту-154 Варцлав Берчиньский рассказал о новых аудиозаписях переговоров экипажа с российскими диспетчерами аэропорта в Смоленске. По его словам новые записи подтверждают, что диспетчеры могли ввести пилотов в заблуждение.

«Хочу отметить, что все записи переговоров как диспетчеров в командном пункте между собой, так и переговоров диспетчеров с экипажем самолета, были еще в январе 2011 года обнародованы и опубликованы. В сети официально выложена видеореконструкция авиакатастрофы, где включены аудиозаписи данных переговоров», - резюмировала Мария Захарова.