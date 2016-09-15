СМИ сообщили об обыске в музее Новороссии в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургский музей Новороссии пришли сотрудники СК РФ. Об этом в телефонном разговоре сообщили «Фонтанке» сотрудники музея.

«Нагрянуло аж Главное следственное управление», - цитирует собеседника интернет-газета. Телефонный разговор прервался, в настоящее время установить связь не удается.

На момент прихода сотрудников правоохранительных органов в музее находился только охранник. «Они пришли, представились и начали болгаркой вскрывать дверь», - приводит «Росбалт» слова сторожа.

Музей Новороссии в Санкт-Петербурге открылся в мае 2015 года.