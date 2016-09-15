Обыск в музее Новороссии связали с делом о терактах против гаишников в Петербурге

Основатель и руководитель петербургского музея Новороссии Герман Владимиров сообщил «Фонтанке», проведенный в музее утром СК и ФСБ был связан делом «охотников на ГИБДД», подложивших две бомбы к постам ДПС в 2015 году.

В марте 2015 года сотрудник ДПС, который пришел на смену к будке у Каменноостровского моста, обнаружил вблизи бомбу в пакете из-под сока. Устройство обезвредили саперы.

В октябре того де года у пустовавшей будки ДПС на Кантемировской улице взорвалось взрывное устройство, в результате серьезно пострадала пенсионерка.

В декабре ФСБ задержало двое петербуржцев, подозреваемых в причастности к этим взрывам — Антона Головырцева и Николая Мотовилова.

14 сентября 2016 года в музее Новороссии прошел обыск. По словам его директора, подозреваемые в причастности к покушениям на сотрудников ГИБДД когда-то посещали музей, однако «никакого отношения» к музею не имеют.

В ходе обыска, добавил директор, следователи изъяли электронные носители информации, не обнаружив ничего криминального.