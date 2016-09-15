СМИ сообщили о лишении главы СКР автомобилей сопровождения

Председатель Следственного комитета России лишился автомобилей сопровождения — двух машин Mercedes МВД, которые ехаали перед Audi А8 Long главы СКР, сообщает российский Forbes со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, на место Бастрыкина рассматривается несколько кандидатур. В СМИ упоминались:

- начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко,

- зампредседателя СКР Игорь Краснов,

- губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Накануне РБК со ссылкой на источники в ФСБ и СКР сообщил о том, что Бастрыкин покинет свой пост после выборов в Думу 18 сентября.