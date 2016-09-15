15 сентября 2016, 15:17
СМИ сообщили о лишении главы СКР автомобилей сопровождения
Председатель Следственного комитета России лишился автомобилей сопровождения — двух машин Mercedes МВД, которые ехаали перед Audi А8 Long главы СКР, сообщает российский Forbes со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, на место Бастрыкина рассматривается несколько кандидатур. В СМИ упоминались:
- начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко,
- зампредседателя СКР Игорь Краснов,
- губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Накануне РБК со ссылкой на источники в ФСБ и СКР сообщил о том, что Бастрыкин покинет свой пост после выборов в Думу 18 сентября.
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