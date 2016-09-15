Песков не смог прокомментировать слухи об отставке Бастрыкина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможной отставке главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщает «Лента.ру».

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков отметил: «Мне ничего об этом не известно».

Напомним, накануне СМИ сообщили со ссылкой на источники издания, близкие к руководству ФСБ, СКР и администрации президента, о грядущей отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин в ответ на это сообщение призвал прекратить «смешить людей».