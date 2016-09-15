15 сентября 2016, 12:55
Песков не смог прокомментировать слухи об отставке Бастрыкина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможной отставке главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщает «Лента.ру».
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков отметил: «Мне ничего об этом не известно».
Напомним, накануне СМИ сообщили со ссылкой на источники издания, близкие к руководству ФСБ, СКР и администрации президента, о грядущей отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин в ответ на это сообщение призвал прекратить «смешить людей».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое