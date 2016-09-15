Источник сообщил о показаниях руководства Нота-банка на Захарченко

Один из топ-менеджеров Нота-банка дал показания на врио главы управления «Т» (топливная сфера) антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, у которого при обыске была найдена валюта на 8,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

8 сентября Захарченко был задержан по подозрению в получении взятки в 7 млн рублей.

«Преступная деятельность Захарченко, в том числе получение им взятки, доказывается, в том числе и показаниями свидетелей — одним из бывших топ-менеджеров банка», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, давал ли этот свидетель взятку фигуранту дела.

10 сентября на заседании в суде, где решался вопрос об аресте Захарченко, прозвучала информация о том, что его подозревают в причастности к хищению 26 млрд рублей у Нота-банка.

По делу о хищении ранее были задержаны двое руководителей банка — братья Дмитрий и Вадим Ерохины и финансовый директор Галина Марчукова.

Захарченко обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями, получении взятки и воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.