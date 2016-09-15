Нефтяники предложили повысить акцизы на топливо

Минфин РФ собирается повысить базовую ставку НДПИ на нефть на 2017 год с 473 рублей за тонну до 1392 рублей. Однако представители российских нефтедобывающих компаний предложили ограничить повышение, а в качестве компенсации повысить акцизы на топливо, сообщает «Коммерсантъ».

На совещании у премьер-министра РФ Аркадия Дворковича правительство и нефтяники обсуждали наилучшие варианты получения 200 млрд рублей дополнительных платежей. Минфин, повышая ставку НДПИ, собирался получить примерно 200 млрд рублей, а также выручить еще 55 млрд рублей, повысив пошлину на вывоз мазута.

Ослабление давления бюджета позволит сохранить инвестиционные программы нефтекомпаний, но приведет к повышению цен на бензин, отметили участники совещания.

Если правительство согласится с предложением нефтяников, НДПИ вырастет на 243 рубля. В случае если акциз на дизельное топливо увеличится на 1 рубль за литр, НДПИ вырастет всего на 128 рублей.