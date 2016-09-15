Минфин подготовил проект о реформировании ОСАГО

Минфин подготовил проект реформирующий систему ОСАГО. Об этом пишет «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказался финальный вариант поправок к закону об ОСАГО, подготовленный к совещанию с ЦБ 16 сентября.

Издание сообщает, что полисы ОСАГО поделят на три вида в зависимости от страховой суммы. «Экономпакет» — с лимитами возмещения до 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч рублей за урон здоровью. «Стандартный» — с лимитами до 1 млн рублей по каждому из рисков. «Премиальный» — с выплатой 2 млн рублей.

За расширение полиса нужно будет доплачивать, размер сумм определит ЦБ.

Минфин также предложил отказаться от коэффициента мощности в ОСАГО и вести новый коэффициент — за агрессивное и аккуратное вождение.