Памфилова позитивно оценила либерализацию выборов

Глава ЦИК России Элла Памфилова положительно отозвалась о возвращении прямых выборов глав регионов и смешанной системы выборов в Госдуму на презентации Информационного центра ЦИК для иностранных журналистов и представителей дипломатического корпуса.

«Я как плюс отмечаю, что возвращены прямые выборы губернаторов и что вернули одномандатные округа», - цитирует Памфилову ТАСС.

Глава ЦИК рассказала об изменениях в избирательном законодательстве, среди которых снижение проходного барьера для партий с 7% до 5%. Отмечено было и то, что 14 партий смогли получить допуск к выборам, не собирая подписи, так как прошли в органы власти хотя бы в одном (вместо прежних трех) субъекте федерации.

«Я очень рада, что у нас возвращены прямые выборы губернаторов. Для меня, как для человека с длительным демократическим прошлым — я как плюс отмечаю, что возвращены прямые выборы губернаторов и то, что вернули эти одномандатные округа. У нас появился высокий уровень конкуренции в округах, у нас в некоторых округах до 18 кандидатов на одно место, но в среднем более 14 человек на место. То есть именно в одномандатных округа наиболее интересная конкуренция идет», - цитирует Панфилову агентство РИА Новости.

При этом глава ЦИК не смогла назвать прошедшие предвыборные дебаты интересными. «Человек, который сам в прошлом участвовал практически во всех избирательных кампаниях, включая президентскую, я не могу сказать, что дебаты, исходя из того, что я видела, были интересные. Были разные и были интересные моменты, но, в принципе, надо форму восстанавливать, надо, чтобы дебаты были более интересными», - говорит Панфилова.

Ранее сообщалось, что движение «Голос», занимающееся наблюдением за выборами в РФ, назвало предвыборную кампанию 2016 года «самой вялой и неактивной» за десять лет.

Напомним, что выборы в Государственную Думу пройдут 18 сентября.