Памфилова пообещала уйти в отставку в случае провала выборов

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в случае провала выборов в Госдуму подаст в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям. Поэтому, если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку. Но это не пораженческие настроения, у меня нет таких настроений, потому что я уверена, что эти пять месяцев, работая на износ, мы сдвинули столько, что, может быть, за несколько лет не удавалось сдвинуть», - пообещала Панфилова.

«Я это знаю, это мной прожито, куском здоровья дается каждый день. Ни моя дочь, ни мои близкие - никто не поедет жить ни в Штаты, ни в Великобританию, они здесь хотят жить, в России, это моя страна, я хочу, чтобы здесь все было нормально», - сказала глава ЦИК.

Памфилова рассказала о проблемах в 15 регионах России, где выявлены нарушения избирательного законодательства. Комиссия держит их под жестким контролем. «Мы к этому готовы. И я уже предупредила, если они (нарушения) будут, выборы будем отменять, дела будем передавать в прокуратуру. Пусть никто не думает, что выборы прошли и все останется безнаказанным. Никто не останется безнаказанным», - цитирует главу избирательной комиссии «Интерфакс».